Президент Ливана перечислил возможные причины пожара в порту Бейрута

Новый пожар в порту Бейрута мог произойти из-за технических проблем либо вследствие умышленных действий. Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун.

Вечером он провел экстренное заседание Высшего совета обороны страны для обсуждения ситуации в порту ливанской столицы.

«Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения», — привело РИА «Новости» слова Ауна, переданные его пресс-службой.

Глава Ливана призвал в любом случае выяснить причину произошедшего и наказать виновных.

Ранее министр труда Ливана Мишель Наджар назвал возможной причиной пожара в порту неосторожное обращение с болгаркой во время ремонта.

Пожар вспыхнул 10 сентября на складе, где хранились автомобильные покрышки и горюче-смазочные материалы. По официальным данным, никто не пострадал. Очаг возгорания локализован, опасности для распространения огня нет. Тушением занимаются в том числе военные вертолеты.

Месяц назад, 4 августа, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв — детонировала конфискованная аммиачная селитра, хранившаяся на складе несколько лет. Погибли 190 человек, более 6,5 тысячи пострадали. Свыше 300 тысяч жителей остались без жилья.