Мир 05 апреля 2023, 17:17 Президент Литвы скрыл свое коммунистическое прошлое Президент Литвы Науседа не указал в предвыборной анкете, что был членом КПСС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Литвы Гитанас Науседа являлся членом компартии, но скрыл этот факт во время предвыборной гонки. Об этом интересном факте биографии главы государства рассказал журналист-расследователь Довидас Панцеровас в своих социальных сетях.

Панцеровас рассказал, что в мае 1988 года Науседа подал заявку с просьбой принять его в Компартию Литвы. Партбилет ему выдали уже через месяц — 27 июня.

Реклама

Журналист сообщил, что обнародованные им документы взяты из специального хранилища страны, которое недавно опубликовало некоторые данные времен СССР. По словам Панцероваса, специалисты не сомневаются в подлинности бумаг. Он напомнил, что в ходе президентской гонки в 2019 году Науседа говорил о том, что состоит в общественно-политической организации «Саюдис», которая спровоцировала выход Литвы из состава ССР.

«Я не знаю, что на самом деле чувствовал Гитанас Науседа во время митингов „Саюдиса“, но документы показывают, что, когда „Саюдис“ был основан, он вступил в коммунистическую партию», — цитирует Панцероваса «Известия».

Офис президента Литвы подтвердил информацию. Однако, по данным пресс-службы, Науседа не принимал участие в деятельности коммунистической партии, когда Литва получила независимость.

«В анкете кандидата в президенты вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части, которую заполнять необязательно», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на президентский офис.

Науседа избран главой страны летом 2019 года.