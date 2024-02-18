18 февраля 2024, 15:10
Президент Литвы сделал дерзкий выпад в сторону Украины и Евросоюза
Президент Литвы Науседа: ЕС взял с потолка цифру о миллионе боеприпасов для ВСУ
Евросоюз взял с потолка цифру о количестве боеприпасов в поставках для украинской армии. Об этом изданию «Sputnik Литва» заявил президент республики Гитанас Науседа.
«Могу лишь констатировать, что цифры в этом обещании появились с потолка. Когда мы начали считать свои возможности по производству снарядов, то выяснилось, что их у нас нет», — сказал он.
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Науседа отметил, что после этого стала понятна необходимость стремительно нарастить производство, чтобы выполнить обязательство по поставкам даже с большой задержкой.
В конце января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюз уже к весне отправит ВСУ около миллиона артиллерийских снарядов. Он подчеркивал, что до конца года страна передаст украинской армии еще до полутора миллиона боеприпасов.
Однако позднее агентство Bloomberg сообщило, что к марту 2024 года Евросоюз в состоянии произвести лишь 600 тысяч снарядов.
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