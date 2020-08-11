Президент Литвы прокомментировал видеообращение Тихановской

Он уверен, что на Тихановскую оказывали давление, и пообещал ей предоставить политическое убежище в Литве. Также Науседа обвинил правительство страны в использовании силовых методов.

«Последние несколько недель мы были свидетелями этих методов», — написал лидер Литвы.