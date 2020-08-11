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    11 августа 2020, 20:56

    Президент Литвы прокомментировал видеообращение Тихановской

    Дарья Морозова

    Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записывала видеообращение против своей воли. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Он уверен, что на Тихановскую оказывали давление, и пообещал ей предоставить политическое убежище в Литве. Также Науседа обвинил правительство страны в использовании силовых методов.

    «Последние несколько недель мы были свидетелями этих методов», — написал лидер Литвы.

    Новости SMI.FM