Мир 29 июня 2023, 05:03 Президент Литвы призвал отказаться от плана по приему Украины в НАТО Лидер Литвы Науседа: отказ от плана по приему Украины в НАТО ускорит вступление в альянс РИА «Новости»

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Отказ от плана действий по приему Украины в Североатлантический альянс поможет Киеву быстрее вступить в блок. Об этом заявил лидер Литвы Гитанас Науседа, передал ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

«Отказ от плана действий мог бы значительно сократить путь Украины в НАТО», — заявил Науседа на выступлении с речью в Киеве во время необъявленного визита.

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Однако почему именно такой шаг поможет Украине во вступлении в блок — Науседа не объяснил. Он только подчеркнул, что формирование Совета Украина — НАТО поможет укрепить политическое сотрудничество союзников.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал предложение Совета Украина — НАТО «танком без пушки». Его возмутило, что подобная идея не подразумевает за собой решительных действий по становлению украинской стороны частью альянса. Кулеба отметил, что Киев нужен блоку как участвующая страна, а статус привилегированного партнера не подходит киевскому режиму.