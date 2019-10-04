  • Президент Литвы приготовился защищаться от российских солдат месяц

    04 октября 2019, 18:39

    Алена Макаренко

    России не удастся захватить Литву за 36 часов. Президент Гитанас Науседа уверен: на пленение его страны придется потратить побольше времени — около трех-четырех недель. Об этом сообщил «Царьград».
    Президент Литвы приготовился защищаться от российских солдат месяц

    CNN напомнило о результатах исследования аналитического центра RAND, опубликованных в феврале 2016 года. Тогда эксперты заявили, что Россия способна захватить страны Прибалтики менее чем за 60 часов. Сопротивление Москве даже изо всех сил не принесет победу Риге и Таллину.

    Однако у Науседы другое мнение.

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    «Этот прогноз слишком пессимистичен», — заявил президент.

    Литовские генералы заверили главу государства, что Москва не захватит Литву за два дня. На это потребуется три или четыре недели. А за это время Литве на подмогу придут союзники по НАТО.

    Вильнюс не намерен восстанавливать связи с Москвой в ущерб Украине. Хотя при этом Науседа выступает за диалог с Москвой, а не за борьбу с ней.