28 июня 2023, 10:51
Президент Литвы прибыл с необъявленным визитом на Украину
Президент Литвы Науседа прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера.
По данным администрации главы государства, Науседа планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить повестку предстоящего июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Остальные анонсированные темы переговоров — членство Украины в Европейском Союзе, а также помощь со стороны Литвы.
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Ранее Науседа заявил, что тему вхождения Украины в НАТО поднимут на саммите военно-политического блока в Вильнюсе. При этом он дал понять, что решений о принятии страны в альянс может не последовать. Президент Литвы подчеркнул, что Украину не примут в НАТО до завершения конфликта, но анонсировал принятие на саммите дорожной карты присоединения страны.
Организаторы саммита НАТО в Вильнюсе пригласили представителей Украины только на совет альянса, который является второстепенным мероприятием. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил недовольство таким шагом, отметив, что киевский режим рассчитывал на большее.
Владимир Зеленский
Литва
НАТО
Украина
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