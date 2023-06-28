Мир 28 июня 2023, 10:51 Президент Литвы прибыл с необъявленным визитом на Украину Президент Литвы Науседа прибыл в Киев на встречу с Зеленским РИА «Новости»

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Президент Литвы Гитанас Науседа в среду, 28 июня, прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера.

По данным администрации главы государства, Науседа планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен обсудить повестку предстоящего июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Остальные анонсированные темы переговоров — членство Украины в Европейском Союзе, а также помощь со стороны Литвы.

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Ранее Науседа заявил, что тему вхождения Украины в НАТО поднимут на саммите военно-политического блока в Вильнюсе. При этом он дал понять, что решений о принятии страны в альянс может не последовать. Президент Литвы подчеркнул, что Украину не примут в НАТО до завершения конфликта, но анонсировал принятие на саммите дорожной карты присоединения страны.

Организаторы саммита НАТО в Вильнюсе пригласили представителей Украины только на совет альянса, который является второстепенным мероприятием. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил недовольство таким шагом, отметив, что киевский режим рассчитывал на большее.