Президент Литвы попросил финских специалистов обеспечить безопасность Белорусской АЭС

Свое заявление Гитанас Науседа сделал на совместной с финским президентом пресс-конференции.

«Моя идея — воспользоваться опытом в этой сфере, накопленным в Финляндии. У вас есть очень хорошие специалисты высокой квалификации, которые могут помочь Беларуси внедрить все необходимые предохранители или стандарты качества», — отметил Гитанас Науседа.

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Литва считает Белорусскую АЭС небезопасной. Однако экспертные миссии МАГАТЭ несколько раз подтверждали, что работы на объекте выполняются качественно.

Ранее сейм Литовской Республики на законодательном уровне запретил поставки электроэнергии из страны. Вильнюс призвал страны Европы поступить таким же образом, однако не добился согласия.