Президент Литвы попал в скандал из-за сравнения немецкой армии с девушкой | 360°

Мир 12 октября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Президент Литвы попал в скандал из-за сравнения немецкой армии с девушкой LRT: президента Литвы Науседу раскритиковали из-за сравнения немецкой армии с девушкой РИА Новости

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Президент Литвы Гитанас Науседа попал в скандальную ситуацию, допустив сравнение немецкой армии с девушкой. Об этом сообщило издание LRT.

«Армия Германии — не просто девушка, которую спокойно можно пригласить гулять на свежем воздухе около озера, ей обязательно потребуется брачный договор», — сказал он.

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Высказывание главы государства вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Правозащитники упрекнули его в сексизме и легкомысленном отношении к представителям противоположенного пола.

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Глава литовского управления по правам человека Юрате Юшкайте заявила, что Науседу не относится к женщинам, как к равным партнерам.

«В его сексистской речи девушка — это не самостоятельная личность со своим мнением, а всего лишь инструмент для мужчины», — отметила она.

Также эксперт Центра равных возможностей Маргарита Янкаускайте призвала президента впредь в подобных речах использовать метафоры, которые не являются оскорбительными для представителей слабого пола.

В начале сентября сообщалось, что ФРГ перебросит около сотни военнослужащих в Латвию, где они проведут учения, писал RT.

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