Президент Литвы пообещал поддержать Белоруссию в борьбе за независимость
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия ведет борьбу за независимость. Он пообещал оказать любую поддержку Минску в этом процессе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BNS.
«Нельзя отрицать, что сегодня Белоруссия борется за свою независимость. Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю. Уже 20 лет говорят о Союзном государстве, но в реальности этого союза нет. Поэтому Белоруссия, я надеюсь, хочет остаться независимым государством», — заявил глава Литвы.
Он объяснил, что у Литвы существует протяженная граница с Белоруссией, поэтому для страны важно наладить контакт Минском.
«Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Белоруссией, а не с Россией», — добавил он.