Президент Литвы пообещал поддержать Белоруссию в борьбе за независимость

«Нельзя отрицать, что сегодня Белоруссия борется за свою независимость. Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю. Уже 20 лет говорят о Союзном государстве, но в реальности этого союза нет. Поэтому Белоруссия, я надеюсь, хочет остаться независимым государством», — заявил глава Литвы.

Он объяснил, что у Литвы существует протяженная граница с Белоруссией, поэтому для страны важно наладить контакт Минском.

«Мне бы хотелось, чтобы эта граница оставалась границей с Белоруссией, а не с Россией», — добавил он.