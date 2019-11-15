Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

«Николай Филипченко освобожден от отбывания остатка срока наказания по части второй статьи 79 УК Литовской Республики. Сергей Моисеенко освобожден от отбывания остатка срока наказания по части второй статьи 79 УК Литовской Республики», — приводит агентство текст сообщения о помиловании. Науседа принял такое решение в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.

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Филипченко задержали в поезде — он транзитом ехал из Калининградской области в Белоруссию. По версии обвинения, он действовал в составе группы, члены которой якобы встречались с жителями Литвы и вербовали их.. В августе 2017 года суд Вильнюса приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Шяуляйский окружной суд в феврале 2017 года приговорил Моисеенко к 10,5 годам заключения. Он якобы с 2012 года по 2014 год получал от гражданина России и Литвы, военнослужащего Пущина секретную информацию о литовской армии, а также действиях воздушной миссии НАТО и военных учениях. Однако за решетку Моисеенко отправился по обвинению в незаконном хранении оружия и взрывчатки.