Президент Литвы не поверил Лукашенко о данных по коронавирусу
Гитанас Науседа, президент Литвы, заявил, что власти Белоруссии распространяют недостоверную информацию о коронавирусе в своей стране. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер оценивает ситуацию с некой бравадой», — сообщил Науседа.
Он также добавил, что властям Литвы известно о вспышках на территории соседней страны.
Президент Литвы призвал ограничить контакты с Белоруссией. По его словам, соседи необъективно оценивают ситуацию с коронавирусом.