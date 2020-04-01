Президент Литвы не поверил Лукашенко о данных по коронавирусу

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер оценивает ситуацию с некой бравадой», — сообщил Науседа.

Он также добавил, что властям Литвы известно о вспышках на территории соседней страны.

Президент Литвы призвал ограничить контакты с Белоруссией. По его словам, соседи необъективно оценивают ситуацию с коронавирусом.