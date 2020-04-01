    01 апреля 2020, 17:53

    Президент Литвы не поверил Лукашенко о данных по коронавирусу

    Анастасия Кременчугская

    Гитанас Науседа, президент Литвы, заявил, что власти Белоруссии распространяют недостоверную информацию о коронавирусе в своей стране. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    «Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер оценивает ситуацию с некой бравадой», — сообщил Науседа.

    Он также добавил, что властям Литвы известно о вспышках на территории соседней страны.

    Президент Литвы призвал ограничить контакты с Белоруссией. По его словам, соседи необъективно оценивают ситуацию с коронавирусом.