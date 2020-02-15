Президент Литвы назвал войска США в Прибалтике сдерживанием России

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности назвал войска США в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. Без них его страна не смогла бы «сдерживать российскую угрозу».

«Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с Вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости», — заявил Науседа.

По его словам, он как глава государства не представляет эффективного «сдерживания России» без помощи США и НАТО. Президента процитировал «Sputnik-Литва» со ссылкой на пресс-службу Науседы.

Ставшие давно ритуальными заявления руководства стран Прибалтики, а также Польши о якобы нарастающей «российской угрозе» сопровождаются постоянными просьбами о помощи, которые они направляют в адрес более сильных — и состоятельных — союзников по НАТО. Прибалтика и Польша под шумок размещают на своей территории военные контингенты альянса и технику, а также получают вооружение.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что в ее планы не входит ни на кого нападать или кому-то угрожать, и уж тем более Польше или странам Балтии. В МИД России считают, что искусственную истерию НАТО как раз и использует для того, чтобы как можно ближе подобраться к российским границам.