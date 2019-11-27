Президент Литвы дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным
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«Мы пожелали успехов и не идти на уступки. Наша обязанность помочь Украине не только на международной арене, но и успешно провести структурные реформы», — заявил Науседа на брифинге, посвященном итогам его переговоров с Зеленским. Президента Литвы процитировало агентство Regnum.
Тем не менее, Науседа выразил надежду, что саммит «нормандской четверки» поможет уменьшить напряжение в Донбассе. При этом политик поддержал президента Украины в том, что антироссийские санкции должны быть сохранены.
В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германии и Франция. Это группа была создана для налаживания ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года ведутся боевые действия. Лидеры стран-участниц — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — должны встретиться в Париже 9 декабря.