  • Президент Литвы дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным

    27 ноября 2019, 16:17

    Наза Салех Захи

    Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет лидеру Украины Владимиру Зеленскому в преддверии начала переговоров участников «нормандской четверки». Литовский политик считает, что Зеленский не должен идти на невыгодные для Киева шаги.
    Президент Литвы дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным

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    «Мы пожелали успехов и не идти на уступки. Наша обязанность помочь Украине не только на международной арене, но и успешно провести структурные реформы», — заявил Науседа на брифинге, посвященном итогам его переговоров с Зеленским. Президента Литвы процитировало агентство Regnum.

    Тем не менее, Науседа выразил надежду, что саммит «нормандской четверки» поможет уменьшить напряжение в Донбассе. При этом политик поддержал президента Украины в том, что антироссийские санкции должны быть сохранены.

    В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германии и Франция. Это группа была создана для налаживания ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года ведутся боевые действия. Лидеры стран-участниц — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — должны встретиться в Париже 9 декабря.