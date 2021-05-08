Президент Латвии назвал Вторую мировую войну чужой

Вторая мировая война для Латвии была «чужой», поскольку страна не участвовала в ней. С таким заявлением выступил президент Эгилс Левитс, его речь приводится на официальном сайте.

Глава Латвии возложил цветы на Братском кладбище в Риге.

«Восьмого мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участия во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон», — сказал Левитс.

Латвийские солдаты воевали за свои цели в составе чужих армий, страна понесла очень много гражданских жертв. По словам президента, разгром нацизма «не принес освобождения» для Латвии.

«Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение», — добавил Левитс.

Кроме того, президент с сожалением напомнил, что в Латвии с окончанием войны одна оккупационная власть сменилась другой.

Латвия настаивает, что с 1940 по 1991 год была оккупирована СССР. Часть политиков страны считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, в этот день продолжилась советская оккупация республики. Руководство России неоднократно говорило, что не может быть речи об оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР. МИД РФ считает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени. СССР и прибалтийские государства не вели военных действий, войска пересекли госграницу по договору и с согласия властей.