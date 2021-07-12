Президент Кубы призвал сторонников власти выйти на улицы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти выйти на улицы. Он рассчитывает, что коммунисты смогут предотвратить возможные провокации.

«Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им», — заявил лидер страны в эфире государственного канала Canal Caribe.

Он добавил, что те, кто всегда поддерживали блокаду и служили наемниками империи янки, теперь требуют гуманитарной интервенции. По словам президента, эти люди поддерживают кампании, распространяющие идеи о неспособности правительства Кубы контролировать эпидемическую ситуацию. Также Диас-Канель подчеркнул, что сторонники власти готовы драться и отдать свои жизни за революцию.

Как сообщало издание Diario de Cuba, тысячи жителей Кубы 11 июля устроили мирные акции протеста против правительства. В основном люди жаловались на нехватку медикаментов, еды и товаров первой необходимости.