Мир 05 мая 2023, 07:23 Президент Кубы осудил атаку на Кремль Президент Кубы Диас-Канель осудил атаку беспилотников на Кремль Соцсети

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил атаку на Кремль, предпринятую в ночь на 3 мая. Об этом — его пост в Twitter.

«Выражаю наше неприятие атаки на Кремль с использованием беспилотников», — подчеркнул лидер страны.

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Он подтвердил позицию Кубы, осуждающей «все акты, методы и практики терроризма» в любых формах и проявлениях.

Кубинские власти также осуждают расширение НАТО и попытки изоляции России. В конце апреля председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным указал на то, что «истинным виновником» разжигания конфликта на Украине выступают США, при этом пытась путем давления возложить ответственность на Россию и раздуть русофобию.

Кремль попытались атаковать двумя беспилотниками, оба удалось сбить. Никто не пострадал. Украина и США утверждают, что не причастны к случившемуся, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что их попытки откреститься «смехотворны».