Президент Косово решил уйти в отставку

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку. Он сделал это после того, как Специальный суд в Гааге утвердил против него обвинительный акт за военные преступления, совершенные в 1998–1999 годах.

О своем решении Тачи заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в его Facebook. Ранее он обещал, что подаст в отставку, если суд утвердит обвинение против него.

«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», — заявил президент.

Кроме того, Тачи пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово несколько дней назад принял решение продлить секретность обвинительного акта против Тачи и нескольких других экс-полевых командиров ОАК. Спецпрокуратура доставила обвинение на утверждение комиссии 24 апреля. В тот момент стало известно, что подозреваемых обвиняли в убийствах около 100 жителей Косово разных национальностей.

6 ноября экс-спикер парламента самопровозглашенного Косова и лидер Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели сообщил, что против него утвердили обвинение. Он отметил, что поедет в Гаагу «не как задержанный», а самостоятельно. В 1998–1999 годах он возглавлял разведслужбу ОАК.

В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун рассказал РИА «Новости», что рабочая группа сербского парламента направила данные о 160 подпольных тюрьмах ОНК в специальную прокуратуру в Гааге. Он отметил, что в ведомство также передали информацию о различных преступлениях косовоалбанских боевиков, которые совершались в тех местах.

За 2018–2019 года в Гаагу вызвали около 200 бывших боевиков косовоалбанской «Освободительной армии Косова» для дачи показаний по делам о военных преступлениях. Ранее в Нидерландах создали Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998–1999 годах. Они сообщили, что готовы начать работать по делам о военных преступлениях в 2017 году. Все началось с доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, в котором было сказано про множественные преступления ОАК. В их числе — торговля органами и наркотическими веществами, а также похищение людей.