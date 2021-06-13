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    13 июня 2021, 23:41

    Президент Колумбии прошел вакцинацию от ковида

    Дарья Бунякова

    Президент Колумбии Иван Дуке прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Медики вкололи ему препарат американской компании Pfizer. Трансляция велась из Центрального военного госпиталя в Боготе.

    «Этим утром я начал цикл вакцинации», — написал колумбийский лидер в Twitter.

    Он подчеркнул, что сейчас все страны переживают тяжелые времена. Дуке напомнил, что пандемия коронавируса никуда не исчезла и продолжается.

    «Вот почему мы должны продолжать заботиться о себе, используя маски и дистанцируясь», — заключил президент.

    Следующую прививку Дуке должны сделать в начале июля. Согласно последним данным, за время распространения коронавируса в Колумбии зафиксировали 3,7 миллиона случаев заражения. Жертвами пандемии стали более 95 тысяч пациентов.

    Впервые режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в стране объявили в марте 2020 года. Сначала меры приняли на месяц, а затем власти ввели общенациональный карантин, который несколько раз продлевали. Сейчас в Колумбии продолжает действовать режим выборочной изоляции.