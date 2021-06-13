Президент Колумбии прошел вакцинацию от ковида

Президент Колумбии Иван Дуке прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Медики вкололи ему препарат американской компании Pfizer. Трансляция велась из Центрального военного госпиталя в Боготе.

«Этим утром я начал цикл вакцинации», — написал колумбийский лидер в Twitter.

Он подчеркнул, что сейчас все страны переживают тяжелые времена. Дуке напомнил, что пандемия коронавируса никуда не исчезла и продолжается.

«Вот почему мы должны продолжать заботиться о себе, используя маски и дистанцируясь», — заключил президент.

Следующую прививку Дуке должны сделать в начале июля. Согласно последним данным, за время распространения коронавируса в Колумбии зафиксировали 3,7 миллиона случаев заражения. Жертвами пандемии стали более 95 тысяч пациентов.

Впервые режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в стране объявили в марте 2020 года. Сначала меры приняли на месяц, а затем власти ввели общенациональный карантин, который несколько раз продлевали. Сейчас в Колумбии продолжает действовать режим выборочной изоляции.