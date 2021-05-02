Президент Киргизии заявил об угрозе целостности страны

Вооруженный конфликт у границы с Таджикистаном угрожает территориальной целостности Киргизии. Об этом в своем обращении к нации заявил лидер республики Садыр Жапаров, сообщил ТАСС.

Благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранителей Киргизии удалось сохранить территориальную целостность.

Обе страны должны приложить усилия, чтобы не допустить повторения боевых действий, заметил Жапаров. Киргизия никогда не даст приказа войскам вторгнуться на территорию других государств. Во время столкновений президент поручил военнослужащим не пересекать границу страны и не открывать огонь первыми.

«Мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома», — сказал Жапаров.

По его словам, 28–30 апреля стали для киргизов днями тяжелых исторических испытаний и скорби.

«Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено», — заявил президент.

Ранее военные Киргизии и Таджикистана начали перестрелку у общей границы. Столкновение произошло 28 апреля в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией. Погибли 34 киргиза, пострадали более 150 человек. В результате Бишкек и Душанбе договорились создать рабочую группу по урегулированию конфликта и отводу войск. Теперь представители двух стран вместе осматривают территории, где находятся силы и средства сторон.

За последние сутки в зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана не зарегистрировано вооруженных столкновений, отметило ИА НСН.