Президент Киргизии заявил о бедственном положении экономики

Киргизия столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом за последние годы. Об этом в своем обращении к нации заявил президент республики Садыр Жапаров, написала «Газета.ru».

Дефицит киргизского госбюджета на сегодняшний день составляет порядка 235 миллионов долларов. Жапаров объяснил, что торгово-экономические связи с другими странами были нарушены из-за пандемии и не восстановились до сих пор. Однако президент Киргизии выразил уверенность, что страна преодолеет кризис.

Жапаров в среду подписал проект новой конституции, которая расширяет его полномочия. Теперь республика вернется к президентской форме правления. Новая редакция основного закона была принята на референдуме, который состоялся 11 апреля. В голосовании приняли участие чуть больше трети избирателей, согласно данным ЦИК.

В Киргизии между тем отправили в отставку главу Баткенского района Баткенской области, расположенного на границе с Таджикистаном, где в конце апреля произошли столкновения. Последствия конфликта ранее показали на видео.