Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке и призвал ввести войска

В столице Киргизии введут режим ЧП. Указ подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он начнет действовать на территории Бишкека с 17:00 по московскому времени. Также в город введут войска.

Режим будет действовать в городе до 21 октября 2021 года, сообщает сайт пресс-службы президента Киргизии.

«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев назначен комендантом столицы. А Генштабу ВС Киргизии поручено ввести в Бишкек войска для охраны правопорядка и пресечения вооруженных столкновений.

Также в городе будет введен комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в республике произошла «третья революция». Речь идет о протестах, которые прошли 5 октября. Тогда в них пострадали более тысячи человек. Сам Атамбаев признался, что власть ему не нужна.