Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке и призвал ввести войска
Режим будет действовать в городе до 21 октября 2021 года, сообщает сайт пресс-службы президента Киргизии.
«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев назначен комендантом столицы. А Генштабу ВС Киргизии поручено ввести в Бишкек войска для охраны правопорядка и пресечения вооруженных столкновений.
Также в городе будет введен комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан.
Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что в республике произошла «третья революция». Речь идет о протестах, которые прошли 5 октября. Тогда в них пострадали более тысячи человек. Сам Атамбаев признался, что власть ему не нужна.