Президент Киргизии уволил главу Генштаба ВС

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Опумбаев Орозбек Найманович в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Новым главой Генштаба стал Омуралиев, который занимал должность министра обороны при Атамбаеве. Ранее президент подписал указ об отставке предыдущего главы Генштаба вооруженных сил Киргизии.

Ранее президент распустил правительство и отправил в отставку премьер-министра страны. О своей отставке он также рассказал: Жээнбеков готов покинуть свою должность, если страна вернется к правовым отношениям.

Протесты и беспорядки начались в Киргизии после выборов в парламент. Не все согласились с результатами голосования. В итоге митингующие захватили несколько административных зданий и освободили из заключения чиновников, которые ранее занимали высокие должности в правительстве.