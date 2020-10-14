Президент Киргизии снова предложил рассмотреть назначение Жапарова премьером

Киргизскому парламенту предложили повторно рассмотреть кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабинета министров. В прошлый раз решение о его назначении президент Сооронбай Жээнбеков вернул из-за отсутствия кворума.

Лидер республики обратился с соответствующим письмом к новоизбранному спикеру парламента Канату Исаеву, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Жээнбекова.

В своем обращении глава Киргизии заметил, что аппарат президента вернул предложенные кандидатом в премьер-министры Садыром Жапаровым решения о программе, структуре и составе правительства из-за имеющихся нарушений законодательства.

«Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании [парламента] в установленном порядке», — подчеркнули в пресс-службе.

Кандидатуру Жапарова киргизский парламент утвердил 10 октября вместе со структурой и составом кабмина. Жээнбеков не подписал решение, вернув его обратно.Президент Киргизии назвал его незаконным, поскольку на заседании, где приняли кандидатуру Жапарова, не было кворума.