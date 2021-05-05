Президент Киргизии решил распустить армию и набрать новую

Президент Киргизии Садыр Жапаров сказал о необходимости реформировать вооруженные силы страны. Армия должна быть хорошо подготовлена и оснащена.

«Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа», — заявил Жапаров на мероприятии, посвященному подписанию новой редакции Конституции республики. Политика процитировало РИА «Новости».

Президент отметил важность создания народных дружин в районах у границ. Таким образом можно будет серьезно повысить мобилизационный потенциал в случае нападения на государство.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана произошел 29 апреля. В какой-то момент он перерос в вооруженное противостояние военных. Столкновения продлились более шести часов. В результате них погибли порядка 50 человек с обеих сторон, еще более 200 пострадали. Разрушены или сожжены свыше 30 домов и важных объектов инфраструктуры. Отвод войск Таджикистаном и Киргизией от границы завершился 3 мая.