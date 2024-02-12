Мир 12 февраля 2024, 07:20 Президент Киргизии призвал США не вмешиваться в дела республики Президент Киргизии Жапаров призвал Блинкена не вмешиваться в дела республики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен вмешивается в дела республики из-за находящегося на рассмотрении киргизского парламента закона «О некоммерческих организациях» (закон об иноагентах). Об этом сообщило РИА «Новости».

«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — говорится в письме Жапарова, переданное американскому послу США в Бишкеке Лесли Вигери для Блинкена.

Реклама

Президент подчеркнул, что законопроект не противоречит правовым нормам. Кроме того, он указал, что по своей концепции текст документа близок к действующему в США закону о регистрации иностранных агентов.

По данным Жапарова, в Киргизии работают более 10 тысяч неправительственных организаций. Негодование, вызванное законом об иноагентах, выразили лишь СМИ и НПО, которые финансируются на средства, полученные от западных стран, в том числе США.

Киргизский лидер отметил, что республика готова сотрудничать с другими государствами. Он пригласил Блинкена в свою страну, чтобы лично убедиться в возможностях равноправного сотрудничества.

Ранее в Киргизии одобрили законопроект об изменении государственного флага.