Президент Киргизии посоветовал гражданам отказаться от ненужных трат

Президент Киргизии Садыр Жапаров посоветовал своим гражданам «прекратить пустую трату денег». По его словам, на фоне происходящих в мире событий может ухудшиться социально-экономическая ситуация. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава республики подчеркнул, что сейчас для страны самое главное — это «продовольственная безопасность». Он также порекомендовал ограничить жертвоприношения скота при похоронных обрядах.

При этом Жапаров напомнил, что с 1 апреля в стране повышаются зарплаты сотрудникам социальной сферы, а с 1 июня вырастут детские пособия.