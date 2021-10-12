Президент Киргизии отправил в отставку правительство страны

Президент Киргизии Садыр Жапаров 12 октября подписал указ об отставке Кабинета министров республики. Члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава, сообщает официальный сайт президента страны.

Президент Садыр Жапаров также подписал указ об освобождения от исполнения обязанностей председателя правительства Киргизии Улукбека Марипова. Исполняющим обязанности председателя кабмина президент назначил Алыкбека Жапарова. Он также будет исполнять обязанности руководителя администрации президента страны.

Новым госсекретарем Киргизии президент назначил Суйунбека Касмамбетова, а вместо Равшанбека Сабирова обязанности советника главы государства будет исполнять Чолпонбек Абыкеев.

28 ноября в Киргизии состоятся парламентские выборы. В наблюдении за ходом голосования пригласили принять участие представителей ОБСЕ. Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор отметил открытый и конструктивный характер диалога по правам человека между Киргизией и Евросоюзом.