Мир 28 декабря 2022, 14:11 Президент Киргизии отчитал чиновников за документооборот на русском языке Президент Киргизии Жапаров счел неправильным ведение документооборота только на русском Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Киргизии Садыр Жапаров пристыдил чиновников за то, что они ведут документооборот исключительно на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Неправильно, являясь киргизами, вести документооборот только на русском языке. Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50%», — сказал он выступая в среду на заседании кабинета министров республики.

Реклама

Жапаров заявил о необходимость создать в стране такие условия, чтобы каждый ее житель мог свободно писать и говорить на киргизском языке. По его словам, если равнодушное отношение к языку продолжится, то государственный язык не сможет развиваться. Русский язык остается официальным в Киргизии, но государственным является киргизский.

Реклама

Ранее на этой неделе Садыр Жапаров побывал с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Там состоялся неформальный саммит лидеров стран СНГ. Все участники мероприятия, в том числе и президент РФ Владимир Путин, получил в подарок кольца с символикой Содружества.