Президент Киргизии анонсировал день траура по жертвам пандемии

Он напомнил, что 31 июля в стране празднуют Курбан-байрам, а 30 июля станет днем национального траура для всей страны. Соответствующий указ президент Киргизии пообещал подписать в ближайшее время. жба главы государства.

«Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников. Я желаю терпения и мужества тем, кто понес большие потери», — заявил он.

Как сообщил ТАСС, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии начало расти в конце июня. Каждый день врачи выявляли по 500−700 новых пациентов. На помощь соседнему государству Россия отправила военных врачей и оборудование. Они приступили к работе в больницах Бишкека и еще четырех районах Киргизии.

В ближайшее воскресенье, 26 июля, спецборт МЧС доставит в страну медицинское оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты. С начала пандемии Россия уже передала Бишкеку 110 тысяч тестов для выявления коронавируса.

Больницы и обсерваторы в Киргизии открыли на заводах, спортзалах, в санаториях, ресторанах, гостиницах и мечетях. По последним данным, количество зараженных составило 32 124 человека. Выздоровели более 19 тысяч пациентов больниц.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время визита в Москву не смог присутствовать на Параде Победы. Коронавирус выявили у его охранника и сотрудника аппарата, которые сопровождали его во время визита в Россию.