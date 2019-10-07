Президент Кипра приедет в Москву на празднование Дня Победы

Бывший российский премьер Сергей Степашин рассказал, что Анастасиадис подписал письмо, адресованное Путину, в котором говорится, что он обязательно приедет в Москву на празднование Дня Победы.

В июле приглашение президента РФ принял французский лидер Эммануэль Макрон. Письмо с приглашением также получили британский премьер Борис Джонсон и глава КНДР Ким Чен Ын.