Президент Кипра приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Кипра Никос Анастасиадис по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил RT.
Бывший российский премьер Сергей Степашин рассказал, что Анастасиадис подписал письмо, адресованное Путину, в котором говорится, что он обязательно приедет в Москву на празднование Дня Победы.
В июле приглашение президента РФ принял французский лидер Эммануэль Макрон. Письмо с приглашением также получили британский премьер Борис Джонсон и глава КНДР Ким Чен Ын.