Президент Казахстана поддержал идею переименовать Алматы

Инициатива принадлежит писателю и общественному деятелю Олжасу Сулейменову. Многие жители самого города поддержали идею вернуть прежнее название города.

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«Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы — название для очень узкого круга людей», — указал писатель.

Сулейманов сообщил, что обсуждал это предложение на встрече казахстанским лидером. Тот высказался за смену названия города, однако отметил, что народ сам должен решить этот вопрос.

Противники возвращения прежнего имени объясняют, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств.

Алма-Ата — крупнейший мегаполис Казахстана, который был столицей до 1997 года. Он до сих пор остается торговым и культурным центром страны.