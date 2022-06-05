Президент Казахстана выразил надежду на мирное будущее страны после изменения конституции

Корректировка конституции Казахстана обеспечит стране мирное будущее и исключит повторение январских протестов. Такое предположение сделал президент Касым-Жомарт Токаев. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы уверены в том, что повторения, рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этому, кстати говоря, сегодняшний референдум», — сказал Токаев.

Он отметил, что власти страны сделали выводы из массовых беспорядков, которые прокатились по ряду регионов Казахстана в начале января. По его словам, местное правительство не нуждается в иностранной помощи для расследования инцидента. Токаев сказал, что соответствующие ведомства изучают «тщательно, детально», а также «открыто, транспарентно, на высоком профессиональном уровне».

5 июня в Казахстане проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. В случае положительно голосования за поправки в стране сократят полномочия главы государства, усилят роль парламента и местных представительных органов, а также внесут ряд изменений в судебную и правоохранительную систему. Кроме того, власти планируют исключить положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.