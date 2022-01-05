Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Атинской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Атинской области режим чрезвычайного положения из-за прошедших накануне митингов. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Ограничение действует на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Въезд и выезд из области ограничены. Также запрещены организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Днем ранее режим ЧП также был введен в Алма-Ате и Мангистауской области.

По данным РИА «Новости», утром 5 января в центр Алма-Аты начинают стекаться протестующие. Изначально их целью было снижение цен на сжиженный газ, который после Нового года подскочил в стоимости в два раза, с 60 до 120 тенге.

На улицах Алма-Аты было сожжено и разбито несколько машин силовых структур, соответствующие службы приступили к уборке города.

Ранее Токаев принял решение отправить правительство республики в отставку. Также он объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Также глава государства ограничил въезд и выезд из города.

Токаев также ввел государственное регулирование цен на автомобильное топливо — бензин, газ и дизель — на следующие полгода. Также будет регулироваться стоимость социально значимых продовольственных товаров.