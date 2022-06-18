Президент Казахстана сообщил о неготовности признать независимость ЛНР и ДНР

Донецкая и Луганская народные республики и ряд других государств не будут признаны Казахстаном, поскольку повсеместное использование права наций на самоопределение может привести к хаосу. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время ответа на вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что в случае повсеместной реализации этого права на самоопределение в мире возникнет более 500 государств.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал он.

Президент Казахстана отметил, что современное международное право базируется на Уставе ООН. Однако в этом документе есть два противоречащих друг другу положения — постановление о целостности государства и право наций на самоопределение. Содержание этих пунктов и приводит к непониманию.