Мир 02 сентября 2023, 10:57 Президент Казахстана снял с должности главу МВД Президент Казахстана Токаев снял Ахметжанова с поста главы МВД РИА «Новости»

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Марат Ахметжанов покинул пост главы МВД Казахстана по решению президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

«Ахметжанов Марат Муратович указом главы государства освобожден от должности министра внутренних дел», — указали в пресс-службе.

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Причины этого кадрового решения неизвестны. Новым главой ведомства стал Ержан Саденов. Он был заместителем Ахметжанова, который возглавлял министерство с февраля 2022 года.

Кроме того, Токаев отправил в отставку Серика Жумангарина с поста министра торговли и интеграции, вместо него ведомство возглавил Арман Шаккалиев.

Это не единственные перестановки в правительстве республики. Президент также снял с должности министра социального развития Тамару Дуйсенову.

При этом за всеми экс-министрами сохранили должности вице-премьеров. Их новое место работы остается неизвестным.