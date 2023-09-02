02 сентября 2023, 10:57
Президент Казахстана снял с должности главу МВД
Президент Казахстана Токаев снял Ахметжанова с поста главы МВД
Марат Ахметжанов покинул пост главы МВД Казахстана по решению президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
«Ахметжанов Марат Муратович указом главы государства освобожден от должности министра внутренних дел», — указали в пресс-службе.
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Причины этого кадрового решения неизвестны. Новым главой ведомства стал Ержан Саденов. Он был заместителем Ахметжанова, который возглавлял министерство с февраля 2022 года.
Кроме того, Токаев отправил в отставку Серика Жумангарина с поста министра торговли и интеграции, вместо него ведомство возглавил Арман Шаккалиев.
Это не единственные перестановки в правительстве республики. Президент также снял с должности министра социального развития Тамару Дуйсенову.
При этом за всеми экс-министрами сохранили должности вице-премьеров. Их новое место работы остается неизвестным.
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
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