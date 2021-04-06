Президент Казахстана привился «Спутником V»

Во вторник стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Сегодня глава государства получил вакцину „Спутник V“, произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», — написал он.

Уали напомнил, что Токаев вновь призывает всех жителей привиться при первой же возможности. По его словам, это единственный способ уберечь себя и близких. Президент ранее уже поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс.

Россия отправит в Албанию 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» от Центра имени Гамалеи. Груз прибудет в течение 10 дней. Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась 28 марта. Туда должны отправить около миллиона доз китайской вакцины Sinovac, полмиллиона доз американского препарата от компании Pfizer и 40 тысяч доз от AstraZeneca.