Президент Казахстана предложил СНГ аналог «шенгена»

Токаев вынес на обсуждение предложение об аналоге «шенгена» на саммите СНГ в Ашхабаде.

Он отметил, что нынешние визовые режимы «создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ».

«Может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием „виза содружества“ по типу шенгенского соглашения», — заявил глава Казахстана.

Также он предположил, что такая мера могла бы увеличить туристический поток в странах содружества.