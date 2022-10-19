Президент Казахстана пообещал скорый суд над совершившими госизмену в ходе январских событий | 360°

Мир 19 октября 2022, 09:18 Президент Казахстана пообещал скорый суд над совершившими госизмену в ходе январских событий Президент Казахстана Токаев: январские провокаторы скоро предстанут перед судом РИА «Новости»

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Люди, совершившие государственную измену в ходе январских беспорядков в Казахстане, скоро предстанут перед судом. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передал ТАСС.

«В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено», — сказал он на встрече с общественностью Алма-Атинской области, куда он прибыл с рабочей поездкой.

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На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев назвал проблему согласования границ причиной нестабильности в СНГ. Он предложил активизировать контакты казахстанских и российских спецслужб.

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Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за быстро выросших цен на газ. Они быстро переросли в беспорядки и погромы. В стране был введен режим чрезвычайного положения, который продлился до 19 января. Токаев потом заявил, что беспорядки в Казахстане устроили организованные и подготовленные террористы.