Президент Казахстана поддержал решение руководства Узбекистана по Каракалпакии

Состоялись телефонные переговоры президентов Казахстана и Узбекистана. Касым-Жомарт Токаев поддержал решение узбекского руководства по Каракалпакии и пожелал успешного проведения референдума. Об этом сообщила его пресс-служба.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

«Он отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане», — сообщили представители казахского лидера.

Президент пожелал успехов в проведении референдума по внесению изменений в конституцию и назвал его важным моментом в реализации масштабных преобразований в стране.

Беспорядки в Каракалпакии начались 1 июля. Местные жители выступили против поправок к конституции, лишающих регион автономии. В результате парламент решил сохранить в проекте поправок ее суверенитет.