Мир 03 апреля 2023, 10:22 Президент Казахстана переназначил министра обороны и главу МВД Президент Казахстана Токаев переназначил министров обороны и внутренних дел Flickr

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министром обороны Руслана Жаксылыкова, а главой МВД — Марата Ахметжанова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе президента.

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Кроме того, своим указом Токаев переназначил Ахметжанова министром внутренних дел.

Ранее президент Казахстана раскритиковал бывшего министра обороны Мурата Бектанова за отсутствие командирских качеств и назначил новым министром обороны Руслана Жаксылыкова, прежде занимавшего пост замглавы МВД. Затем стало известно о задержании Бектанова.

В марте состоялись выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) Казахстана. Токаев счел их достойным продолжением перемен в республике. По его мнению, началась новая веха в политическом развитии страны.