03 апреля 2023, 10:22
Президент Казахстана переназначил министра обороны и главу МВД
Президент Казахстана Токаев переназначил министров обороны и внутренних дел
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министром обороны Руслана Жаксылыкова, а главой МВД — Марата Ахметжанова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан», — говорится в указе президента.
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Кроме того, своим указом Токаев переназначил Ахметжанова министром внутренних дел.
Ранее президент Казахстана раскритиковал бывшего министра обороны Мурата Бектанова за отсутствие командирских качеств и назначил новым министром обороны Руслана Жаксылыкова, прежде занимавшего пост замглавы МВД. Затем стало известно о задержании Бектанова.
В марте состоялись выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента и маслихаты (местные представительные органы) Казахстана. Токаев счел их достойным продолжением перемен в республике. По его мнению, началась новая веха в политическом развитии страны.
Казахстан
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