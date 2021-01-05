Президент Казахстана ответил статьей на слова депутата Никонова

Материал стал своеобразным ответом на слова депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который заявил, что территорию Казахстан получил в подарок от России. Токаев не согласился с таким мнением и написал, что казахи жили на этой земле еще во времена Золотой орды, Тюркского каганата, при гуннах и саках.

Президент Казахстана отметил, что сегодня нации необходимо противостоять провокациям со стороны «некоторых иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности».

Также Токаев напомнил, что нынешние границы страны признаны во всем мире, а все территориальные споры уже разрешены. По его словам, сегодня страна не делится на северную, южную, западную или восточную части. Названия областей Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская и Туркестанская — это только условие для указания направления.

Депутат Вячеслав Никонов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что территория Казахстана стала большим подарком со стороны России. После этих слов МИД центральноазиатской республики вызвал временного поверенного в делах России Александра Комарова, которому вручил ноту. В ведомстве призвали не допускать больше подобных высказываний со стороны государственных деятелей.

Сам Никонов на своем канале в Telegram написал, что ничего плохого в виду не имел. Он пояснил, что интересы Казахстана были соблюдены в полной мере, когда определялись границы Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан.