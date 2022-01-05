Президент Казахстана объявил ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Принятые из-за протестов указы будут действовать по 19 января.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года», — сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Лидер страны принял решение об объявлении ЧП на фоне обострения ситуации. Он подписал указы для обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод населения.

Ранее Токаев выступил с официальным обращением к участникам протеста. Он призвал всех митингующих прекратить беспорядки и начать диалог. Протесты продолжаются в Казахстане уже третий день, но 4 января участники акций стали устраивать беспорядки.

Протесты уже охватили практически все города страны. Местные жители вышли на улицы после повышения цен на сжиженный газ. В Казахстане его используют в качестве топлива для транспорта.