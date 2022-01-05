Президент Казахстана назначил государственным секретарем своего помощника

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на пост государственного секретаря своего помощника Ерлана Карина.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем республики Казахстан», — говорится в указе Токаева, который был размещен на официальном сайте президента республики. Фрагмент документа привел RT.

От должности помощника президента Казахстана Карин освобожден.

Президент Казахстана до этого подписал указ об отставке правительства страны. Исполняющий обязанности премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Члены правительства, как отмечается в документе, продолжат выполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета.

Такое решение Токаев принял на фоне протестов, которые уже несколько дней продолжаются в городах Казахстана. Люди вышли на улицы из-за повышения стоимость сжиженного газа. Накануне, 4 января, акции переросли в беспорядки. В Алма-Ате произошло столкновения между силовиками и митингующими. После этого Токаев объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Также глава государства ограничил въезд и выезд из города.