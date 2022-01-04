Президент Казахстана проведет совещание из-за газовых митингов на западе страны

Подорожание сжиженного газа и протесты, которые охватили после этого западные районы Казахстана, обсудят на рабочем совещании у президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Оно состоится 5 января.

По словам пресс-секретаря Токаева Берика Уали, в совещании примут участие члены правительства, сотрудники администрации президента и представители других заинтересованных органов, сообщил RT.

Ранее Токаев, комментируя акции в Мангистауской области, заявил, что участники выступлений должны быть готовы к диалогу.

Жителей региона возмутило резкое повышение стоимости сжиженного газа, которым заправляются практически все автовладельцы. Стоимость топлива подняли до 120 тенге, это примерно 20 рублей.

Столько же газ стоит и на заправках в Алма-Ате, но для нефтедобывающего региона такое повышение стало очень резким. Протесты начались в городе Жанаузен. Затем против повышения цен выступили в Актау. Сегодня в регион прибыла правительственная комиссия во главе с вице-премьером страны.