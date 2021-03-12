Президент Карабаха назначил «врага Пашиняна» своим представителем

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил экс-депутата Ваана Бадасяна, выступавшего с угрозами в адрес премьера Армении Никола Пашиняна, своим представителем по особым поручениям. Об этом сообщили на сайте главы НКР.

Бадасян в январе призывал избавиться от Пашиняна «любыми способами» и называл его «врагом». После этого его арестовали по обвинению в призывах к захвату власти и конституционному перевороту, но вскоре выпустили на свободу под подписку о невыезде.

В новой должности бывший депутат займется вопросами безопасности и проблемами перемещенных лиц.

Армянский президент Армен Саркисян ранее отказался подписывать указ Пашиняна о назначении нового главы Генштаба ВС Армении. Премьер-министр предлагал на эту должность генерал-лейтенанта Артака Давтяна, писала «Газета.ru». Ранее, 10 марта, Пашинян подписал указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который требовал его отставки. Но президент Армении не стал подписывать и этот указ, так же как и обращаться в Конституционный суд, сообщало Ura.ru.

Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло осенью 2020 года. В ноябре лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении огня.