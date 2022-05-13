Президент Южной Осетии назначил дату референдума об объединении с Россией

Референдум по вхождению Южной Осетии в состав России пройдет в республике 17 июля. Соответствующий приказ подписал президент региона Анатолий Бибилов. Документ опубликован на официальном сайте президента республики.

В тексте указа говорится, что референдум пройдет в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции республики.

«Постановляю: назначить референдум Республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» — говорится в указе.

РИА ФАН напомнило, что сегодня Центральная избирательная комиссия республики утвердила документы о проведении референдума. Утвержденный ЦИК пакет документов Бибилов направил в Верховный суд Южной Осетии.

Анатолий Бибилов продолжит занимать пост президента до 21 мая. В этот день пройдет инаугурация победившего на выборах Алана Гаглоева. Будущий лидер республики заявлял, что готов провести референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, «как только наступит время».