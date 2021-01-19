Президент Южной Корей заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном

Также он выразил надежду, что Ким Чен Ын заинтересован в денуклеаризации. Мун Чжэ Ин уточнил, что ничего не имеет против встречи на территории Северной Кореи.

«Об ответном визите председателя Ким Чен Ына в Южную Корею уже была договоренность​​​. Я надеюсь, что когда-то это произойдет», — заключил глава Южной Кореи.