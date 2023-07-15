Мир 15 июля 2023, 10:50 Президент Южной Кореи прибыл на Украину с необъявленным визитом Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ель прибыл с необъявленным визитом на Украину Republic of Korea / flickr

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Южнокорейский лидер Юн Сок Ель приехал на Украину. О том, что президент собирается совершить визит, ранее не сообщалось, агентство Yonhap.

«По словам старшего секретаря президента по связям с прессой Ким Ын Хе, Юн и первая леди Ким Кеон Хи прибыли в Украину ранее в тот же день из Польши», — написало издание.

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Юн Сок Ель собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным издания, этот визит завершает двухэтапную поездку, в ходе которой лидер Южной Кореи уже посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.

Ранее визит Юн Сок Еля в США и его переговоры с американским президентом Джо Байденом сочли провокацией для разжигания ядерной войны. Главной темой обсуждения тогда стало сдерживание Северной Кореи.