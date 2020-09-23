Президент Южной Кореи попросил ООН помочь в заключении мира с КНДР

Глава государства во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал поддержать диалог между КНДР и Южной Кореей. Мун Чже Ин напомнил, что кризис между Пхеньяном и Сеулом не может разрешится на протяжении 70 лет.

«Пришло время покончить с трагедией на Корейском полуострове», — цитирует президента «Политика сегодня».